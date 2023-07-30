Розпочинати свою справу та вести бізнес в умовах воєнного стану вкрай непросто. Аби трішки полегшити життя підприємцям, Верховна Рада прийме спеціальний закон.

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Що змінять у ліцензуванні

Верховна Рада у першому читанні прийняла законопроєкт №7331. Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, він спрямований на спрощення умов ведення господарської діяльності під час воєнного стану.

Зокрема, йдеться про заміну деяких дозволів та ліцензій на декларативний принцип. Тобто, суб'єктам господарювання достатньо буде подавати у відповідні органи ліцензування або дозвільні органи декларації про провадження господарської діяльності.

Відтак, вони зможуть провадити діяльність без документів дозвільного характеру, ліцензій або інших результатів надання публічних послуг. Як саме потрібно буде подавати декларацію, її вміст та процедуру видачі дозволів буде визначати Кабмін.

Якщо ліцензії завершилися під час воєнного стану, вони будуть автоматично продовженні до його закінчення та ще на три місяці. Це саме стосується й поданих декларацій після того, як приймуть нововведення.

Окрім того, до завершення воєнного стану органи ліцензування не будуть здійснювати планових перевірок.