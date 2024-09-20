Банк Raiffeisen виходить з Білорусі: у чому причина

Австрійська банківська група Raiffeisen Bank International виходить з Білорусі. Компанія уклала угоду з інвестором з Об'єднаних Арабських Еміратів щодо продажу та виходу зі складу власників білоруського Пріорбанку.

Чому Raiffeisen Bank виходить з Білорусі

Raiffeisen Bank International повідомляє, що продає 87,74% акцій білоруського Пріорбанку та його дочірніх компаній компанії Soven 1 Holding Limited.

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Завершення цієї угоди дозволить RBI успішно залишити білоруський ринок і спростити свою операційну діяльність відповідно до стратегії зниження ризиків у Східній Європі,

– зазначили у банку.

Завершення угоди, яке ще має бути схвалене регулюючими органами, очікується у четвертому кварталі 2024 року.

Закриття угоди, яку ще мають схвалити регулювальні органи, очікується у четвертому кварталі 2024 року.

До чого призведе вихід з Білорусі

RBI прогнозує, що продаж може призвести до втрат близько 300 мільйонів євро через різницю між балансовою вартістю та ціною продажу Пріорбанку.

Зауважте! На момент завершення угоди очікується негативний вплив на консолідований прибуток групи у розмірі 500 мільйонів євро.

Однак, як зазначається у повідомленні, це не вплине на нормативний капітал та коефіцієнти достатності капіталу групи RBI.

До речі! Пріорбанк працює на ринку Білорусі з 1989 року, а з 2003 року є частиною групи RBI. Це один із найбільших банків країни за обсягом активів.