У російській ракеті "Калібр" знайшли компоненти одинадцяти західних компаній

Попри санкції деякі компанії продовжують постачати у Росію компоненти подвійного призначення які потім використовуються для зброї. Про це йдеться у спільному звіті Міжнародного партнерства з прав людини (IHPR) та Незалежної антикорупційної комісії (NAKO).

Західні компанії постачають у Росію товари подвійного призначення

У звіті IHPR та NAKO зауважили що кожен з воєнних злочинів Росії які розглядали організації були здійснений з використанням зброї, що містить компоненти західного виробництва.

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