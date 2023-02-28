Западные компании поставляют в Россию товары двойного назначения

В отчете IHPR и NAKO отметили, что каждое из военных преступлений России рассматривавших организации было совершено с использованием оружия, содержащего компоненты западного производства.

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