Западные компании поставляют в Россию товары двойного назначения
В отчете IHPR и NAKO отметили, что каждое из военных преступлений России рассматривавших организации было совершено с использованием оружия, содержащего компоненты западного производства.
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- Три западных технологических компании в ноябре 2022 года продолжали экспортировать в Россию тысячи компонентов на миллионы долларов.
- Две из этих компаний производят компоненты двойного назначения, которые Россия ищет для производства и ремонта своего военного оборудования. Одна из которых производит различные специфические компоненты, необходимые российским военным.
Санкций недостаточно
NAKO в отчете отметили, что действующие правила и нормативные акты, направленные на ограничение доступа России к западным технологиям двойного использования – недостаточно, поскольку западные компании продолжают производить и поставлять компоненты, необходимые Кремлю.
Также согласно данным NAKO, В состав российской крылатой ракеты "Калибр" входят компоненты производства 11 иностранных компаний, среди которых – 9 американских, а также швейцарская и тайваньская.