Західні компанії постачають у Росію товари подвійного призначення

У звіті IHPR та NAKO зауважили що кожен з воєнних злочинів Росії які розглядали організації були здійснений з використанням зброї, що містить компоненти західного виробництва.

Читайте також Санкції вдарили по російському автопрому: населення масово пересідає на вживані авто