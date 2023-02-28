Західні компанії постачають у Росію товари подвійного призначення
У звіті IHPR та NAKO зауважили що кожен з воєнних злочинів Росії які розглядали організації були здійснений з використанням зброї, що містить компоненти західного виробництва.
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- Три західні технологічні компанії у листопаді 2022 року продовжували експортувати до Росії тисячі компонентів на мільйони доларів.
- Дві з цих компаній виробляють компоненти подвійного призначення, які Росія шукає для виробництва та ремонту свого військового обладнання Одна з яких виготовляє різні специфічні компоненти, необхідні російським військовим.
Санкцій недостатньо
NAKO у звіті наголосили що чинних правил та нормативних актів, спрямованих на обмеження доступу Росії до західних технологій подвійного використання – недостатньо оскільки західні компанії продовжують виробляти та постачати компоненти, які необхідні Кремлю.
Також згідно з даними NAKO, до складу російської крилатої ракети "Калібр" входять компоненти виробництва 11 іноземних компаній, серед яких – 9 американських, а також швейцарська і тайванська.