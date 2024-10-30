Вперше за 20 років: соцмережа Reddit отримала прибуток
Джерело:The Verge
За третій квартал 2024 року компанія отримала 29,9 мільйона доларів прибутку та 348,4 мільйона доларів виторгу. Це на 68% більше порівняно з 2023 роком.
Прибуток Reddit
Показники прибутку та виторгу за ІІІ квартал 2024 року виявилися на 68% більшими за ці ж дані у 2023 році.
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Отримати такий прибуток вдалося лише завдяки великому приросту аудиторії. Порівняно з минулим роком щоденна кількість користувачів зросла на 47% та наближається до 100 мільйонів осіб.
З моменту виходу на біржу компанія втратила 575 мільйона доларів протягом І кварталу на ринку. Попри це минулого кварталу він скоротив цей збиток до 10 мільйонів доларів, а вже зараз вийшов у плюс.
Нагадаємо! Дохід від реклами на Reddit зріс до 315,1 мільйона доларів, тоді як інші доходи сягнули 33,2 мільйона доларів.