Прибуток Reddit

Показники прибутку та виторгу за ІІІ квартал 2024 року виявилися на 68% більшими за ці ж дані у 2023 році.

Читайте також Індійська компанія допомагає Росії отримувати передові технології ШІ

Отримати такий прибуток вдалося лише завдяки великому приросту аудиторії. Порівняно з минулим роком щоденна кількість користувачів зросла на 47% та наближається до 100 мільйонів осіб.

З моменту виходу на біржу компанія втратила 575 мільйона доларів протягом І кварталу на ринку. Попри це минулого кварталу він скоротив цей збиток до 10 мільйонів доларів, а вже зараз вийшов у плюс.

Нагадаємо! Дохід від реклами на Reddit зріс до 315,1 мільйона доларів, тоді як інші доходи сягнули 33,2 мільйона доларів.