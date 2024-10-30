Як відбувається постачання чіпів у Росію

Як повідомляє Bloomberg, Shreya Life Sciences експортувала в Росію понад 1 тисячу серверів Dell PowerEdge XE9680 з чіпами Nvidia H100 з квітня по серпень минулого року. Ці технічні засоби адаптовані до використання ШІ.

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Зверніть увагу! Санкції забороняють деякі компоненти, що містяться у цих серверах. Річ у тім, що ці елементи можуть використовуватись у військових розробках.

Shreya здійснює постачання таких компонентів, починаючи з вересня 2022 року. Загальна вартість цих поставок сягнула – 300 мільйонів доларів.

Потрібно розуміти, що Індія є лише пунктом транзиту. Ці товари виробляє саме Малайзія. Далі вони надходять на індійську територію, а згодом у Росію.

Зауважте! Російські компанії, які імпортують ці чіпи – Main Chain Ltd. та I.S LLC.