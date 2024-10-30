Труднощі гіганта

Тютюнова компанія Philip Morris закриє два заводи в Німеччині. На такий крок корпорація змушена піти через стабільне скорочення попиту на сигарети в Європі, інформує Bild.

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У першій половині 2025 року зупиниться виробництво на фабриці з обробки тютюну в Берліні. Наступним на черзі буде дрезденський завод, де з 2019 року вироблявся тютюн для самостійного скручування цигарок.

Внаслідок такого кроку компанії доведеться скоротити 372 людей. Втім, їм пообіцяли "справедливі рішення".

Індустрія трансформується

Рішення Philip Morris про скорочення тютюнового виробництва відображає зміни в тютюновій індустрії. Попит на традиційні сигарети знижується, і компанії адаптуються до нових умов ринку, виготовляючи аналоги.

Минулого року голова німецького підрозділу Philip Morris Маркус Ессінг в інтерв'ю Bild заявляв, що компанія взагалі збирається в майбутньому відмовитися від виробництва традиційних сигарет, які втрачають популярність.