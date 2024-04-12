Уряд виділив 2,5 мільярда гривень на будівництво укриттів у школах

12 квітня 2024, 18:38
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Джерело:

Денис Шмигаль

Цього року регіони України отримають фінансування в розмірі 2,5 мільярда гривень для будівництва укриттів у школах. Витрати профінансують у межах субвенції з державного бюджету.

Як будуть розподілені кошти

Ініціатива уряду спрямована на створення безпечних умов у закладах середньої освіти, особливо в регіонах, які знаходяться поруч із зоною бойових дій.

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Скільки отримають регіони:

  • Харківська область отримає 500 мільйонів гривень;
  • Дніпропетровська область також отримає 500 мільйонів гривень;
  • Запорізька область – 500 мільйонів гривень;
  • Миколаївська область – 200 мільйонів гривень;
  • Херсонська область – 200 мільйонів гривень;
  • Одеська область – 150 мільйонів гривень;
  • Сумська область – 150 мільйонів гривень;
  • Чернігівська область – 150 мільйонів гривень.

Окремо 150 мільйонів гривень субвенції буде спрямовано на завершення реалізації проєктів із будівництва укриттів, розпочатих у 2023 році, але за умови, що такі проєкти вже профінансовані та завершені мінімум на 40%. 

Контекст

Раніше МОН анонсувало виділення 2,5 мільярда гривень на будівництво і ремонт укриттів у навчальних закладах. Це потрібно для того, щоб учні могли навчатися у школах очно. 

Громади, самостійно подавали проєкти, щоб отримати державне фінансування на укриття. Серед головних вимог були:

  • наявність проєктно-кошторисної документації на будівництво або капітальний ремонт укриття;
  • у закладі освіти має навчатися не менше ніж 200 дітей;
  • проєкт має бути завершений до кінця 2024 року;
  • підтверджене співфінансування від громади не менше ніж 10% від загальної вартості проєкту.
Автор: Дарія Подвишенна