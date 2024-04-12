Як будуть розподілені кошти

Ініціатива уряду спрямована на створення безпечних умов у закладах середньої освіти, особливо в регіонах, які знаходяться поруч із зоною бойових дій.

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Скільки отримають регіони:

Харківська область отримає 500 мільйонів гривень;

Дніпропетровська область також отримає 500 мільйонів гривень;

Запорізька область – 500 мільйонів гривень;

Миколаївська область – 200 мільйонів гривень;

Херсонська область – 200 мільйонів гривень;

Одеська область – 150 мільйонів гривень;

Сумська область – 150 мільйонів гривень;

Чернігівська область – 150 мільйонів гривень.

Окремо 150 мільйонів гривень субвенції буде спрямовано на завершення реалізації проєктів із будівництва укриттів, розпочатих у 2023 році, але за умови, що такі проєкти вже профінансовані та завершені мінімум на 40%.

Контекст

Раніше МОН анонсувало виділення 2,5 мільярда гривень на будівництво і ремонт укриттів у навчальних закладах. Це потрібно для того, щоб учні могли навчатися у школах очно.

Громади, самостійно подавали проєкти, щоб отримати державне фінансування на укриття. Серед головних вимог були: