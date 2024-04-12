Як будуть розподілені кошти
Ініціатива уряду спрямована на створення безпечних умов у закладах середньої освіти, особливо в регіонах, які знаходяться поруч із зоною бойових дій.
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Скільки отримають регіони:
- Харківська область отримає 500 мільйонів гривень;
- Дніпропетровська область також отримає 500 мільйонів гривень;
- Запорізька область – 500 мільйонів гривень;
- Миколаївська область – 200 мільйонів гривень;
- Херсонська область – 200 мільйонів гривень;
- Одеська область – 150 мільйонів гривень;
- Сумська область – 150 мільйонів гривень;
- Чернігівська область – 150 мільйонів гривень.
Окремо 150 мільйонів гривень субвенції буде спрямовано на завершення реалізації проєктів із будівництва укриттів, розпочатих у 2023 році, але за умови, що такі проєкти вже профінансовані та завершені мінімум на 40%.
Контекст
Раніше МОН анонсувало виділення 2,5 мільярда гривень на будівництво і ремонт укриттів у навчальних закладах. Це потрібно для того, щоб учні могли навчатися у школах очно.
Громади, самостійно подавали проєкти, щоб отримати державне фінансування на укриття. Серед головних вимог були:
- наявність проєктно-кошторисної документації на будівництво або капітальний ремонт укриття;
- у закладі освіти має навчатися не менше ніж 200 дітей;
- проєкт має бути завершений до кінця 2024 року;
- підтверджене співфінансування від громади не менше ніж 10% від загальної вартості проєкту.