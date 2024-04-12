Как будут распределены средства
Инициатива правительства направлена на создание безопасных условий в учреждениях среднего образования, особенно в регионах, которые находятся рядом с зоной боевых действий.
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Сколько получат регионы:
- Харьковская область получит 500 миллионов гривен;
- Днепропетровская область также получит 500 миллионов гривен;
- Запорожская область – 500 миллионов гривен 500 миллионов гривен;
- Николаевская область – 200 миллионов гривен;
- Херсонская область – 200 миллионов гривен;
- Одесская область – 150 миллионов гривен;
- Сумская область – 150 миллионов гривен;
- Черниговская область – 150 миллионов гривен.
Отдельно 150 миллионов гривен субвенции будет направлено на завершение реализации проектов по строительству укрытий, начатых в 2023 году, но при условии, что такие проекты уже профинансированы и завершены минимум на 40%.
Контекст
Ранее МОН анонсировало выделение 2,5 миллиарда гривен на строительство и ремонт укрытий в учебных заведениях. Это нужно для того, чтобы ученики могли учиться в школах очно.
Общины, самостоятельно подавали проекты, чтобы получить государственное финансирование на укрытие. Среди главных требований были:
- наличие проектно-сметной документации на строительство или капитальный ремонт укрытия;
- в учебном заведении должно учиться не менее 200 детей;
- проект должен быть завершен до конца 2024 года;
- подтвержденное софинансирование от громады не менее 10% от общей стоимости проекта.