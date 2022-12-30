Багамські Острови заарештували активи збанкрутілої FTX на понад 3,5 мільярда доларів

Комісія з цінних паперів Багамських Островів заарештувала активи збанкрутілої криптобіржі FTX на понад 3,5 мільярда доларів. Це відбулось одразу після того, як компанія подала заявку на банкрутство до суду США.

Як підкреслив регулятор острівної країни, до арешту активів криптобіржі довелося вдатися через ризики "неминучого зникнення" цих коштів унаслідок посилених загроз кібератак на FTX. Наголошується, що про такі ризики владі Багам повідомив сам нині підсудний засновник компанії Сем Бенкман-Фрід.

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Що буде з арештованими активами FTX далі

Зазначається, що буквально за кілька годин після оголошення FTX про банкрутство, з криптобіржі було викрадено токени на загальну суму близько 372 мільйони доларів. За даними аналітичної компанії Nansen, упродовж 24 годин після краху компанія зафіксувала відтік токенів на суму у майже 700 мільйонів доларів.

Комісія з цінних паперів Багамських Островів заявила, що наразі цифрові активи у понад 3,5 мільярда доларів перебувають під її "винятковим контролем" тимчасово, – доти, доки Верховний суд країни не дозволить регулятору повернути кошти клієнтам і кредиторам FTX.

До слова, зараз на Багамах розслідують мережу, що пов'язує FTX.com, зареєстровану у країні, як FTX Digital Markets, та трейдингову компанію Alameda Research.

Тим часом у США триває власне кримінальне розслідування щодо вкрадених активів. Воно є окремим від справи проти засновника збанкрутілої криптобіржі Сема Бенкмана-Фріда, якого нещодавно екстрадували до Сполучених Штатів і звинувачують у шахрайстві проти інвесторів на більш ніж 1,8 мільярда доларів.