Американський суд вирішив відпустити ексмільярдера під заставу у 250 мільйонів доларів у четвер, 22 грудня. Бенкман-Фрід зобов'язався залишатися у будинку своїх батьків у Пало-Альто, Каліфорнія, і погодився на електронне відслідковування свого місця розташування.

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Бенкмана-Фріда звільнили під заставу

Суддя звільнив ексдиректора FTX під заставу, яка передбачає обмеження поїздок Бенкмана-Фріда у деякі райони північної Каліфорнії та штату Нью-Йорк, а його місце розташування постійно відслідковується у режимі реального часу. Після засідання ексмільярдер виїхав з будівлі суду на чорному позашляховику до маєтку своїх батьків. Наступне судове слухання у справі проти Бенкмана-Фріда призначене на 3 січня.

Помічник прокурора Ніколас Роос охарактеризував справу Бенкмана-Фріда, як "шахрайство епічних масштабів", і підкреслив, що застава у 250 мільйонів доларів є найбільшою з тих, які коли-небудь існували.

Зазначається, що сторона обвинувачення погодилась на звільнення ексбагатія під заставу, оскільки той дав добровільну згоду на свою екстрадицію у США. Американський суддя постановив, що підсудний не може втекти й не становить жодної небезпеки для суспільства. Суд Багамських Островів, своєю чергою, раніше відмовив Бенкману-Фріду у заставі, аргументуючи це високим ризиком його втечі.

Адвокат Бенкмана-Фріда зазначив, що підсудний мешкатиме з обома своїми батьками, які й допомогли забезпечити його заставу пайовою участю у їхньому маєтку. Вони живуть неподалік кампусу Стенфордського університету у будинку вартістю близько 4 мільйони доларів.

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До слова, за даними Bloomberg, застава Бенкмана-Фріда у 250 мільйонів доларів є однією із найбільших в історії США. Проте, це не означає, що ексмільярдер де-факто має внести цю суму. Так, під час слухання сторони захисту та обвинувачення дійшли згоди, що активи колишнього багатія нині значно скоротилися. Раніше Бенкман-Фрід вже заявляв, що після краху FTX на його рахунках залишилось всього близько 100 тисяч доларів.

Отже, застава у 250 мільйонів доларів – забезпечена часткою маєтку батьків Бенкмана-Фріда, який де-факто коштує набагато менше. Таким чином, ця сума є радше засобом встановлення жорстких фінансових наслідків у разі порушення підсудним умов звільнення під заставу.

Нагадаємо, що криптобіржа FTX оголосила про банкрутство 11 листопада, й того ж дня Сем Бенкман-Фрід пішов з посади гендиректора компанії. 13 грудня його затримали на Багамах на вимогу уряду США, оскільки прокуратура Нью-Йорка висунула проти нього звинувачення у мільярдному шахрайстві та обмані інвесторів.