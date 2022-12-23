Американский суд решил отпустить экс-миллиардера под залог в 250 миллионов долларов в четверг, 22 декабря. Бенкман-Фрид обязался оставаться в доме своих родителей в Пало-Альто, Калифорния, и согласился на электронное отслеживание своего местоположения.

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Бенкмана-Фрида освободили под залог

Судья отпустил экс-директора FTX под залог, предусматривающий ограничение поездок Бенкмана-Фрида в некоторые районы северной Калифорнии и штата Нью-Йорк, а его местонахождение постоянно отслеживается в режиме реального времени. После заседания экс-миллиардер выехал из здания суда на черном внедорожнике в дом своих родителей. Следующее судебное слушание по делу против Бенкмана-Фрида назначено на 3 января.

Помощник прокурора Николас Роос охарактеризовал дело Бенкмана-Фрида, как "мошенничество эпических масштабов", и подчеркнул, что залог в 250 миллионов долларов является самым большим из тех, которые когда-либо существовали.

Сторона обвинения согласилась на освобождение экс-богача под залог, поскольку тот дал добровольное согласие на свою экстрадицию в США. Американский судья постановил, что подсудимый не может сбежать и не представляет никакой опасности для общества. Суд Багамских Островов, в свою очередь, ранее отказал Бенкману-Фриду в залоге, аргументируя это высоким риском его бегства.

Адвокат Бенкмана-Фрида отметил, что подсудимый будет проживать с обоими своими родителями, которые и помогли обеспечить его залог долевым участием в их имении. Они живут неподалеку от кампуса Стэнфордского университета в доме стоимостью около 4 миллионов долларов.

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К слову, за данным Bloomberg, залог Бенкмана-Фрида в 250 миллионов долларов является одним из крупнейших в истории США. Однако, это не означает, что экс-миллиардер де-факто должен внести эту сумму. Так, во время слушания стороны защиты и обвинения пришли к согласию, что активы бывшего богача сейчас значительно сократились. Раньше Бенкман-Фрид уже заявлял, что после краха FTX на его счетах осталось всего около 100 тысяч долларов.

Поэтому залог в 250 миллионов долларов – обеспечен долей дома родителей Бенкмана-Фрида, который де-факто стоит гораздо меньше. Таким образом, эта сумма является, скорее, средством установления жестких финансовых последствий в случае нарушения подсудимым условий освобождения под залог.

Напомним, что криптобиржа FTX объявила о банкротстве 11 ноября, и в тот же день Сэм Бенкман-Фрид ушел с поста гендиректора компании. 13 декабря его задержали на Багамах по требованию правительства США, поскольку прокуратура Нью-Йорка выдвинула против него обвинения в миллиардном мошенничестве и обмане инвесторов.