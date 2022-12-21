Это произошло на фоне резкого падения стоимости акций Tesla в тот же день, отмечают в Bloomberg. Сейчас издание оценивает состояние Илона Маска в 148 миллиардов долларов, что увеличивает отставание основателя бренда электромобилей от лидера рейтинга самых богатых людей мира Бернара Арно.

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Маск продолжает терять деньги

По подсчетам Bloomberg, в течение года убытки Илона Маска уже достигли 122,6 миллиарда долларов. Такая цифра превышает сумму, которую богач заработал в течение 2021 года, когда его капитал взлетел к самому большому в истории.

Согласно рейтингу издания в режиме реального времени, нынешний показатель состояния миллиардера является самым низким за последние более чем два года. При этом отмечается, что ныне капитал Маска продолжает в основном состоять из акций и опционов Tesla.

Напомним, что 13 декабря Илон Маск потерял звание самого богатого человека мира по версиям сразу двух авторитетных изданий – Bloomberg и Forbes. Богач уступил лидерство французскому магнату Бернару Арно.

Основатель Tesla начал терять состояние сразу же после приобретения социальной сети Twitter за 44 миллиарда долларов. Недавно Маск в очередной раз продал собственные акции производителя электромобилей на сумму почти в 3,6 миллиарда долларов. После этого рыночная капитализация Tesla впервые с 2020 года упала ниже показателя в пол триллиона долларов.

Добавим, что владелец контрольного пакета акций LVMH и ныне самый богатый человек мира Бернар Арно, в свою очередь, сейчас владеет состоянием в 161 миллиард долларов по версии Bloomberg.

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