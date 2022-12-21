Це відбулось на тлі різкого падіння вартості акцій Tesla того ж дня, зазначають у Bloomberg. Наразі видання оцінює статки Ілона Маска у 148 мільярдів доларів, що збільшує відставання засновника бренду електромобілів від лідера рейтингу найбагатших людей світу Бернара Арно.

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Маск продовжує втрачати гроші

За підрахунками Bloomberg, впродовж року збитки Ілона Маска вже сягли 122,6 мільярда доларів. Така цифра перевищує суму, яку багатій заробив протягом 2021 року, коли його капітал злетів до найбільшого в історії.

Згідно з рейтингом видання у режимі реального часу, теперішній показник статків мільярдера є найнижчим за останні більш ніж два роки. При цьому, зазначається, що нині капітал Маска продовжує в основному складатися з акцій та опціонів Tesla.

Нагадаємо, що 13 грудня Ілон Маск втратив звання найбагатшої людини світу за версіями одразу двох авторитетних видань – Bloomberg та Forbes. Багатій поступився лідерством французькому магнату Бернару Арно.

Засновник Tesla почав втрачати статки одразу ж після придбання соціальної мережі Twitter за 44 мільярди доларів. Нещодавно Маск вкотре продав власні акції виробника електромобілів на суму у майже 3,6 мільярда доларів. Після цього ринкова капіталізація Tesla вперше з 2020 року впала нижче показника у пів трильйона доларів.

Додамо, що власник контрольного пакету акцій LVMH і нині найбагатша людина світу Бернар Арно, своєю чергою, наразі володіє статками у 161 мільярд доларів за версією Bloomberg.

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