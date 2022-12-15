Таким чином, загальна сума акцій Tesla, проданих Маском впродовж року, досягла майже 40 мільярдів доларів. Водночас, вартість котирування акцій Tesla на технологічному індексі Nasdaq 14 грудня вперше з 2020 року закрилася нижче, ніж 500 мільярдів доларів.

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Очолення Маском Twitter відволікає його від негараздів Tesla

Про продаж Маском чергового пакету акцій Tesla стало відомо від американського фінансового регулятора. Водночас, причини розпродажу наразі не розголошуються. За даними моніторингової компанії Refinitiv, мільярдер поки залишається найбільшим акціонером Tesla з часткою у 13,4%.

Минулого місяця Маск повідомив, що продав 19,5 мільйона акцій виробника електрокарів на майже 4 мільярди доларів лише за кілька днів після закриття угоди про придбання Twitter за 44 мільярди доларів.

Цьогоріч акції Tesla демонструють одні з найгірших показників серед великих автоконцернів та технологічних компаній. Зазначається, що інвестори стурбовані тим, що придбання Маском Twitter відволікає його увагу від бізнесу з виробництва електрокарів.

Від початку року акції Tesla загалом подешевшали на 52%. За інформацією The Wall Street Journal, 14 грудня цінні папери автовиробника втратили 2,58% своєї ціни й коштували 156,80 долара за штуку, – це найнижчий рівень за останні два роки.

До слова, за даними видання, Tesla все ще залишається найдорожчим автовиробником у світі, проте компанія вже втратила понад 700 мільярдів доларів ринкової капіталізації проти пікового показника минулого року. Нагадаємо, що наприкінці 2021 року Tesla перетнула позначку ринкової вартості в 1 трильйон доларів.

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