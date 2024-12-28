Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Forbes Украина. Часть украинцев будет отмечать праздники за рубежом, а часть выбирает путешествия по Украине.

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Украинские Карпаты снова в топе

По данным "Укрзализныци", на новогодне-рождественский период назначено шесть дополнительных поездов, которые будут курсировать в популярных направлениях: во Львов, Ужгород, Рахов, Трускавец и Одессу. Самый высокий спрос наблюдается на горные направления и международные рейсы.

Запад Украины остается одним из самых популярных вариантов для празднования Нового года. Как рассказывает вице-президент Ассоциации отелей и курортов Украины Алексей Волошин, спрос на отели в Карпатах значительно вырос. Уже в сентябре 80 – 90% номеров в курортных отелях Буковеля и Львовщины были забронированы.

Стоимость проживания в Буковеле колеблется от 4 000 грн в сутки для двух человек в бюджетном номере до 40 000 грн за шале премиум-класса, свидетельствуют данные Booking. В среднем цены на зимний отдых в Украине выросли на 20 – 25%.

Заграница: тепло, экзотика и минимум россиян

Популярность путешествий за границу также сохраняется, особенно среди украинцев, которые ищут теплые страны с минимальным присутствием российских туристов.

По словам управляющего директора "Join UP! Украина" Ирины Мосулезной, наибольшим спросом пользуются Египет, ОАЭ и экзотические направления вроде Занзибара.

Египет: Больше всего украинцев едут в Марса-Алам.

Средний чек за пять ночей для двоих составляет 1028 евро.

ОАЭ: Стоимость туров в Дубай и Абу-Даби снизилась до 1704 евро по сравнению с 1883 евро в 2023 году.

Занзибар: Экзотическое направление с пляжами и сафари стало доступнее – средний чек уменьшился до 2604 евро.

Праздничный сезон в разгаре / Фото Forbes Украина

Интересно, что теперь путешествовать чаще стали женщины с детьми или старшие пары.

Экономическая ситуация и изменение приоритетов

Несмотря на рост активности, общий спрос на путешествия в зимний период остается ниже, чем до войны. Это объясняется экономическими факторами, ограничениями для выезда за границу и психологической усталостью. Многие украинцы предпочитают оставаться дома или отдыхать на местных курортах.

Впрочем, как показывает статистика, праздничный период все же становится временем для перезагрузки, даже в сложных условиях.