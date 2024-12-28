Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Forbes Україна. Частина українців відзначатиме свята за кордоном, а частина обирає подорожі Україною.

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Українські Карпати знову в топі

За даними "Укрзалізниці", на новорічно-різдвяний період призначено шість додаткових поїздів, які курсуватимуть у популярних напрямках: до Львова, Ужгорода, Рахова, Трускавця та Одеси. Найвищий попит спостерігається на гірські напрямки та міжнародні рейси.

Захід України залишається одним із найпопулярніших варіантів для святкування Нового року. Як розповідає віцепрезидент Асоціації готелей і курортів України Олексій Волошин, попит на готелі в Карпатах значно зріс. Уже у вересні 80 – 90% номерів у курортних готелях Буковеля та Львівщини були заброньовані.

Вартість проживання в Буковелі коливається від 4 000 грн за добу для двох осіб у бюджетному номері до 40 000 грн за шале преміум-класу, свідчать дані Booking. У середньому ціни на зимовий відпочинок в Україні зросли на 20 – 25%.

Закордон: тепло, екзотика та мінімум росіян

Популярність подорожей за кордон також зберігається, особливо серед українців, які шукають теплі країни з мінімальною присутністю російських туристів.

За словами керівної директорки "Join UP! Україна" Ірини Мосулезної, найбільший попит мають Єгипет, ОАЕ та екзотичні напрямки на кшталт Занзібару.

Єгипет: Найбільше українців їдуть до Марса-Аламу.

Середній чек за п’ять ночей для двох становить 1028 євро.

ОАЕ: Вартість турів до Дубаю та Абу-Дабі знизилася до 1704 євро порівняно з 1883 євро у 2023 році.

Занзібар: Екзотичний напрямок із пляжами та сафарі став доступнішим – середній чек зменшився до 2604 євро.



Святковий сезон у розпалі / Фото Forbes Україна

Цікаво, що тепер подорожувати частіше стали жінки з дітьми або старші пари.

Економічна ситуація та зміна пріоритетів

Попри зростання активності, загальний попит на подорожі в зимовий період залишається нижчим, ніж до війни. Це пояснюється економічними факторами, обмеженнями для виїзду за кордон і психологічною втомою. Багато українців обирають залишатися вдома або відпочивати на місцевих курортах.

Утім, як показує статистика, святковий період все ж стає часом для перезавантаження, навіть у складних умовах.