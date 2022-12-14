Адвокаты предлагали за освобождение экс-миллиардера залог в размере 250 тысяч долларов. После отказа главного судьи Джояна Фергюсон-Пратта Бенкман-Фрид отсидит в багамской тюрьме по меньшей мере до 8 февраля следующего года, – на эту дату назначены слушания об его экстрадиции в США.

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Арест и первое слушание по делу против Бенкмана-Фрида

13 декабря стало известно, что основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бенкмана-Фрида задержали на Багамских Островах, где находится штаб-квартира его компании. Арест произошел по требованию правительства США.

Позже обнародовали первые обвинения Соединенных Штатов против экс-миллиардера. Так, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Бенкмана-Фрида в мошенничестве против венчурных и других инвесторов, вложивших около 1,8 миллиарда долларов в подконтрольную ему криптобиржу.

В официальном письме прокуратуры Нью-Йорка главному прокурору Багамских Островов говорилось, что США просят задержать Бенкмана-Фрида, поскольку Соединенные Штаты возбудили против него уголовное дело. Также в документе упоминалось о запросе на экстрадицию экс-миллиардера.

Уже 14 декабря на Багамах состоялось первое заседание по делу Бенкмана-Фрида, которое длилось более трех часов. За ним следили все крупные западные СМИ, поскольку дело о крахе FTX и миллиардном мошенничестве получило огромную мировую огласку.

Защита Бенкмана-Фрида настаивала на освобождении арестованного под залог в 250 тысяч долларов, мотивируя это тем, что экс-миллиардер принимает антидепрессанты и имеет ряд медицинских диагнозов, а также согласен на соблюдение комендантского часа и отслеживание его местоположения в режиме реального времени.

Главный судья Джоян Фергюсон-Пратт ответил (на просьбу защиты об освобождении под залог – ред. 24 канал), что доступ Бенкмана-Фрида к финансовым ресурсам сделал риск его побега слишком большим, поэтому ему необходимо оставаться за решеткой,

– транслировало заседание издание The New York Times.

Напомним, что о своем банкротстве FTX объявила 11 ноября на фоне того, что не смогла выплатить своим клиентам финансовые обязательства и испытала резкий недельный дефицит ликвидности. В тот же день Сэм Бенкман-Фрид ушел с должности генерального директора криптобиржи.