Американский прокурор Демиан Уильямс отметил, что арест основателя обанкротившейся криптобиржи был произведен по требованию правительства США. В то же время, обвинительное заключение против Бенкмана-Фрида остается закрытым, – обнародовать его в прокуратуре обещают в ближайшее время.

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Сэма Бенкмана-Фрида задержали на Багамах

Согласно заявлению прокурора Багамских Островов, арест Бенкмана-Фрида в стране, где расположена штаб-квартира обанкротившейся FTX, произошел после получения официального сообщения от США о том, что они нарушили против экс-миллиардера уголовное дело. Это заявление получил ряд американских СМИ, – в нем также говорилось о вероятном запросе на экстрадицию основателя криптобиржи в США.

Офис прокурора на Манхэттене, в свою очередь, сообщил, что Бенкман-Фрид был арестован на запрос правительства США "на основании закрытого обвинительного заключения".

Как пишет The Washington Post, арест произошел на фоне того, что Бенкман-Фрид и его компания находятся под пристальным вниманием с ноября, когда FTX объявила о банкротстве, не выполнив запросы клиентов на вывод средств, а сам Бенкман-Фрид в тот же день немедленно объявил, что уходит с должности генерального директора криптобиржи.

Хотя обвинительное заключение пока не обнародовано, издание The New York Times раньше писало, что Федеральная прокуратура США расследовала, манипулировал ли Бенкман-Фрид рынком двух криптовалют, что запустило эффект домино и повлекло за собой крах его же бизнеса.