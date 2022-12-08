Об этом изданию The New York Times рассказали два анонимных источника, ознакомленные с вопросом. Ранее Бенкман-Фрид признался, что после банкротства FTX на его банковских счетах осталось всего около 100 тысяч долларов, когда в прошлом году состояние бизнесмена оценивали в 26 миллиардов.

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Бенкмана-Фрида подозревают в манипуляциях на рынке криптовалют

Прокуроры США в Манхэттене изучают вероятность того, что Бенкман-Фрид манипулировал ценами на две взаимосвязанные криптовалюты – TerraUSD и Luna – в интересах подконтрольных ему компаний, в частности FTX и Alameda Research.

Отмечается, что расследование находится на начальной стадии, и пока не ясно, установила ли прокуратура какие-либо нарушения со стороны экс-миллиардера. Дело является дополнением к более широкому расследованию краха криптовалютной империи Бенкмана-Фрида FTX и потенциально незаконному присвоению им миллиардов долларов клиентских средств.

Федеральная прокуратура США и Комиссия по ценным бумагам и биржам выясняют, нарушала ли FTX законодательство, перечисляя деньги своих клиентов в Alameda – хедж-фонд, соучредителем и владельцем которого также является экс-миллиардер.

Напомним, что 11 ноября FTX объявила о банкротстве, а Бенкман-Фрид сразу же ушел с поста директора криптобиржи. К слову, обанкротившийся бизнес бывшего богача уже находится под следствием США по делу об отмывании средств.

Добавим, что Сэм Бенкман-Фрид прокомментировал ситуацию The New York Times, заявив, что он не знал ни о каких-либо манипуляциях на рынке и никогда "не собирался принимать в этом участие".

Насколько мне известно, все транзакции были направлены на инвестиции или хеджирование,

– отметил экс-миллиардер.

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