Про це виданню The New York Times розповіли два анонімні джерела, ознайомлені з питанням. Раніше Бенкман-Фрід зізнався, що після банкрутства FTX на його банківських рахунках залишилось всього близько 100 тисяч доларів, коли минулого року статки бізнесмена оцінювали у 26 мільярдів.

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Бенкмана-Фріда підозрюють у маніпуляціях на ринку криптовалют

Прокурори США у Манхеттені вивчають ймовірність того, що Бенкман-Фрід маніпулював цінами на дві взаємозалежні криптовалюти – TerraUSD і Luna, – в інтересах підконтрольних йому компаній, зокрема FTX та Alameda Research.

Зазначається, що розслідування перебуває на початковій стадії, і поки не зрозуміло, чи встановила прокуратура будь-які порушення з боку ексмільярдера. Справа є доповненням до ширшого розслідування краху криптовалютної імперії Бенкмана-Фріда FTX та потенційно незаконного присвоєння ним мільярдів доларів клієнтських коштів.

Федеральна прокуратура США і Комісія з цінних паперів та бірж з'ясовують, чи порушувала FTX законодавство, перераховуючи гроші своїх клієнтів в Alameda – хедж-фонд, співзасновником та власником якого також є ексмільярдер.

Нагадаємо, що 11 листопада FTX оголосила про банкрутство, а Бенкман-Фрід одразу ж пішов з посади директора криптобіржі. До слова, збанкрутілий бізнес ексбагатія уже перебуває під слідством США у справі про відмивання коштів.

Додамо, що Сем Бенкман-Фрід прокоментував ситуацію The New York Times, заявивши, що він не знав про жодні маніпуляції на ринку і ніколи "не збирався брати у цьому участь".

Наскільки мені відомо, усі транзакції були спрямовані на інвестиції або хеджування,

– зазначив ексмільярдер.

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