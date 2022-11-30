Після краху популярної криптобіржі основна частина власного капіталу Бенкмана-Фріда лише за один день знизилась з 15,6 мільярда до 1 мільярда доларів. Це відбулось на тлі новин про те, що FTX потребує допомоги для порятунку від банкрутства.

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Бенкман-Фрід про власні статки після краху FTX

Колишній мультимільярдер зізнався в інтерв'ю виданню Axios, що все, чим він володів, було пов'язано із нині збанкрутілою компанією. Тому його фінансове становище наразі дуже скрутне.

Бенкман-Фрід заявив, що зараз на його банківському рахунку залишилось всього близько 100 тисяч доларів. Ексбагатій зауважив, що регулювання та належний нагляд могли б допомогти FTX уникнути краху. Разом з тим, підприємець визнав, що саме він відповідальний за фіаско криптобіржі.

Нагадаємо, що FTX подала заяву про банкрутство, а Бенкман-Фрід пішов з посади гендиректора компанії 11 листопада, – після того, як криптобіржа не змогла врятуватися після різкого тижневого дефіциту ліквідності.

Того ж дня FTX перевела мільярди доларів клієнтських коштів компанії Alameda Research, яка також належить Бенкману-Фріду. Призначені після краху криптобіржі керуючі заявили, що на "руїнах" компанії виявили дуже мало готівки та криптовалюти – усього на суму близько 1,3 мільярда доларів, хоча перед крахом зобов'язання FTX перевищували 9 мільярдів доларів.

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