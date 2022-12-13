Американський прокурор Деміан Вільямс зазначив, що арешт засновника збанкрутілої криптобіржі був здійснений на вимогу уряду США. Водночас, обвинувальний висновок проти Бенкмана-Фріда наразі залишається закритим, – оприлюднити його у прокуратурі обіцяють найближчим часом.

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Сема Бенкмана-Фріда затримали на Багамах

За заявою прокурора Багамських Островів, арешт Бенкмана-Фріда у країні, де розташована штаб-квартира збанкрутілої FTX, відбувся після отримання офіційного повідомлення від США про те, що вони порушили проти ексмільярдера кримінальну справу. Цю заяву отримала низка американських ЗМІ, – у ній також йшлося про ймовірний запит на екстрадицію засновника криптобіржі до США.

Офіс прокурора на Манхеттені, своєю чергою, повідомив, що Бенкмана-Фріда було заарештовано на запит уряду США "на підставі закритого обвинувального висновку".

Як пише The Washington Post, арешт відбувся на тлі того, що Бенкман-Фрід та його компанія перебувають під пильною увагою з листопада, коли FTX оголосила про банкрутство, не виконавши запити клієнтів на виведення коштів, а сам Бенкман-Фрід того ж дня негайно оголосив, що йде з посади генерального директора криптобіржі.

Хоча обвинувальний висновок поки не оприлюднений, видання The New York Times раніше писало, що Федеральна прокуратура США розслідувала, чи маніпулював Бенкман-Фрід ринком двох криптовалют, що запустило ефект доміно й спричинило крах його ж бізнесу.