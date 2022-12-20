Так, Сем Бенкман-Фрід має постати перед судом Нью-Йорка за звинуваченням у шахрайстві. Мовиться про ймовірну крадіжку ним мільярдів доларів у клієнтів FTX з метою компенсації збитків іншого проєкту – хедж-фонду Alameda Research.

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Бенкман-Фрід погодився на екстрадицію до США

Рішення про згоду на свою екстрадицію до США Сем Бенкман-Фрід ухвалив після бурхливого виступу вранці 19 грудня перед суддею Шакой Сервіллом у суді в Нассау, столиці Багамських Островів.

Адвокат ексмільярдера заявив, що його клієнт ознайомився зі свідченнями під присягою, в яких викладено звинувачення проти нього. Проте, спершу Бенкман-Фрід хотів побачити обвинувальний висновок, висунутий проти нього минулого тижня федеральним судом Нью-Йорка, перш ніж давати згоду на екстрадицію.

До слова, Сем Бенкман-Фрід визнав помилки своєї криптобіржі FTX в управлінні ризиками, що, за його свідченнями, й спричинило крах компанії. Водночас, ексмільярдер заявив, що не вважає себе винним у кримінальній складовій обвинувачення й буде захищатися у суді США.

Нагадаємо, що FTX оголосила про банкрутство 11 листопада, й того ж дня Сем Бенкман-Фрід пішов з посади гендиректора компанії. 12 грудня, на запит уряду США, ексмільярдера затримали на Багамах. Згодом йому відмовили у звільненні під заставу, обґрунтувавши рішення високою ймовірністю втечі. Ймовірна екстрадиція Бенкмана-Фріда у США очікується у лютому наступного року.

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