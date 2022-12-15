Про це стало відомо з документу, підписаного прокурором штату Нью-Йорк Деміаном Вільямсом, який оприлюднили західні ЗМІ. Бізнес 24 передає деталі.

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Деталі справи проти засновника криптобіржі FTX Бенкмана-Фріда

За судовим документом, Бенкмана-Фріда звинувачують у шахрайстві та відмиванні коштів. Крім того, до списку провин ексмільярдера входить порушення законодавства щодо фінансування політичних партій, – щоб обійти річний ліміт у 25 тисяч доларів, він жертвував кошти клієнтів криптобіржі FTX від імені інших осіб.

Також бізнесмена звинувачують у змові з метою обману та незаконному присвоєнні коштів вкладників FTX. Ці гроші, наполягає прокурор Вільямс, використовувалися для сплати видатків та боргів іншого проєкту Бенкмана-Фріда – Alameda Research.

Буде справедливо назвати це (справу Бенкмана-Фріда – ред. 24 канал) одним із найбільших фінансових шахрайстві в американській історії,

– зазначив американський прокурор.

Вільямс також наголосив на злагодженій роботі правоохоронців та регуляторів США, що дозволяє притягнути керівництво FTX до відповідальності. За його словами, так швидко порушити кримінальну справу проти Бенкмана-Фріда вдалось завдяки тісній співпраці ФБР, прокуратури, Комісії з торгівлі ф'ючерсами та Комісії з цінних паперів та бірж.

Судовий документ у справі проти Сема Бенкмана-Фріда

До слова, за версією прокуратури, FTX привласнювала кошти своїх інвесторів ще з 2019 року, а з настанням так званої "критозими" у 2022-у почала брехати клієнтам про реальний стан справ криптобіржі.

Прокурор південного округу штату Нью-Йорк також додав, що на Бенкмана-Фріда тепер чекає екстрадиція до США. За сукупністю усіх кримінальних обвинувачень проти ексмільярдера, йому загрожує до 115 років ув'язнення.

Нагадаємо, що Бенкмана-Фріда заарештували на Багамах 13 грудня. Місцевий суд відмовив ексмільярдеру у звільненні під заставу, аргументуючи це великим ризиком його втечі. Слухання про екстрадицію Бенкмана-Фріда до США заплановане на 8 лютого 2023 року.

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