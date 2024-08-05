Цензура на спиртне: Індія посилить обмеження реклами алкоголю

В Індії заборонена пряма реклама алкогольних напоїв. Проте країна планує запровадити правила, які заборонятимуть непряму рекламу і спонсорство заходів.

Реклама алкоголю в Індії

Непряма реклама алкоголю в Індії намагається обійти існуючі заборони, демонструючи менш бажані продукти, зокрема воду, музичні компакт-диски та скляний посуд, прикрашений логотипами та кольорами, що асоціюються з алкогольними напоями. Таку маркетингову стратегію часто підтримують відомі кінозірки Боллівуду, що викликає занепокоєння щодо наслідків для поведінки споживачів та ефективності регулювання.

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У рамках стратегічного маркетингового кроку Carlsberg Brewing Company просуває свій бренд питної води Tuborg в Індії за допомогою нової реклами, в якій популярні кінозірки знімаються на яскравій танцювальній вечірці на даху. Кампанія проходить під гаслом "Tilt Your World" – це нагадує рекламу пива компанії. Повідомлення підкреслює прихильність до відповідального споживання, посилюючи заклик "Пий відповідально".

Провідний чиновник у сфері захисту прав споживачів оголосив, що новий проєкт правил може накладати штрафи на компанії та санкції на знаменитостей, які схвалюють рекламу тютюну та алкоголю, що вважається оманливою.

Нові правила можуть змусити пивні компанії переглянути свою маркетингову стратегію. Індія є восьмим ринком алкоголю у світі за обсягами, річний дохід від цієї країни становить 45 мільярдів доларів.

Згідно з новими правилами, встановленими відповідно до Закону про захист прав споживачів, виробники та спонсори можуть бути оштрафовані на суму до 5 мільйонів рупій (приблизно 60 000 доларів). Крім того, на промоутерів може бути накладена заборона на спонсорство терміном від одного до трьох років.