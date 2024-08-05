Реклама алкоголю в Індії
Непряма реклама алкоголю в Індії намагається обійти існуючі заборони, демонструючи менш бажані продукти, зокрема воду, музичні компакт-диски та скляний посуд, прикрашений логотипами та кольорами, що асоціюються з алкогольними напоями. Таку маркетингову стратегію часто підтримують відомі кінозірки Боллівуду, що викликає занепокоєння щодо наслідків для поведінки споживачів та ефективності регулювання.
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У рамках стратегічного маркетингового кроку Carlsberg Brewing Company просуває свій бренд питної води Tuborg в Індії за допомогою нової реклами, в якій популярні кінозірки знімаються на яскравій танцювальній вечірці на даху. Кампанія проходить під гаслом "Tilt Your World" – це нагадує рекламу пива компанії. Повідомлення підкреслює прихильність до відповідального споживання, посилюючи заклик "Пий відповідально".
Нові правила можуть змусити пивні компанії переглянути свою маркетингову стратегію. Індія є восьмим ринком алкоголю у світі за обсягами, річний дохід від цієї країни становить 45 мільярдів доларів.
Згідно з новими правилами, встановленими відповідно до Закону про захист прав споживачів, виробники та спонсори можуть бути оштрафовані на суму до 5 мільйонів рупій (приблизно 60 000 доларів). Крім того, на промоутерів може бути накладена заборона на спонсорство терміном від одного до трьох років.