Реклама алкоголя в Индии

Косвенная реклама алкоголя в Индии пытается обойти существующие запреты, демонстрируя менее желательные продукты, в частности воду, музыкальные компакт-диски и стеклянную посуду, украшенную логотипами и цветами, ассоциирующихся с алкогольными напитками. Такую маркетинговую стратегию часто поддерживают известные кинозвезды Болливуда, что вызывает беспокойство относительно последствий для поведения потребителей и эффективности регулирования.

Читайте также Wizz Air получил огромный штраф от Венгрии: что произошло

В рамках стратегического маркетингового шага Carlsberg Brewing Company продвигает свой бренд питьевой воды Tuborg в Индии с помощью новой рекламы, в которой популярные кинозвезды снимаются на яркой танцевальной вечеринке на крыше. Кампания проходит под лозунгом "Tilt Your World" – это напоминает рекламу пива компании. Сообщение подчеркивает приверженность к ответственному потреблению, усиливая призыв "Пей ответственно".

Обратите внимание! Ведущий чиновник в сфере защиты прав потребителей объявил, что новый проект правил может накладывать штрафы на компании и санкции на знаменитостей, которые одобряют рекламу табака и алкоголя, что считается обманчивой.

Новые правила могут заставить пивные компании пересмотреть свою маркетинговую стратегию. Индия является восьмым рынком алкоголя в мире по объемам, годовой доход от этой страны составляет 45 миллиардов долларов.

Согласно новым правилам, установленным в соответствии с Законом о защите прав потребителей, производители и спонсоры могут быть оштрафованы на сумму до 5 миллионов рупий (примерно 60 000 долларов). Кроме того, на промоутеров может быть наложен запрет на спонсорство сроком от одного до трех лет.