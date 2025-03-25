Нова реклама Calvin Klein з оголеним Bad Bunny принесла 8,4 мільйона доларів медіавпливу

Рекламна кампанія спідньої білизни бренду Calvin Klein, за участю артиста Bad Bunny, принесла 8,4 мільйона доларів медіавпливу (MIV) менш ніж за 48 годин.

Calvin Klein активно залучає соцмережі

Про це йдеться в звіті Launchmetrics, повідомляє 24 Канал з посиланням на WWD. Зазначають, що в останні роки стратегія Calvin Klein, яка спрямована на співпрацю зі знаменитостями, приносить успіх завдяки соцмережам.

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Довідка. MIV (Media Impact Value) – це запатентований показник, який оцінює фінансову ефективність маркетингових кампаній у друкованих, онлайн- та соціальних медіа.

Що відомо про кампанію

17 березня бренд презентував нову лінію бавовняної еластичної білизни Icon, обраний обличчям кампанії став пуерто-риканський співак Bad Bunny.

Bad Bunny в рекламній кампанії Calvin Klein / Фото Calvin Klein

Bad Bunny в кадрі – і більше нічого зайвого. Саме так, у мінімалістичному стилі, Calvin Klein презентують фінальну частину своєї весняної кампанії 2025 року, де головним героєм став артист і володар трьох нагород GRAMMY. Кампанія, знята культовим фотографом і режисером Маріо Сорренті.

Кампанія набрала більше 3,7 мільонів вподобань та понад 56 мільонів переглядів на платформах Instagram і TikTok.

Стратегія Calvin Klein

Стратегія Calvin Klein щодо співпраці із знаменитостями продовжує приносити успіх завдяки соціальним мережам.

Так, у серпні 2023 року бренд зібрав 13,4 мільйона доларів у MIV за кампанію з Чон Джонгуком із BTS. А в січні 2024 року кампанія зі спідньою білизною з актором Джеремі Алленом Вайтом принесла 12,7 мільйонів доларів у MIV.