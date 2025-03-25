Calvin Klein активно привлекает соцсети

Об этом говорится в отчете Launchmetrics, сообщает 24 Канал со ссылкой на WWD. Отмечают, что в последние годы стратегия Calvin Klein, которая направлена на сотрудничество со знаменитостями, приносит успех благодаря соцсетям.

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Справка. MIV (Media Impact Value) – это запатентованный показатель, который оценивает финансовую эффективность маркетинговых кампаний в печатных, онлайн- и социальных медиа.

Что известно о кампании

17 марта бренд презентовал новую линию хлопкового эластичного белья Icon, избранным лицом кампании стал пуэрто-риканский певец Bad Bunny.

Bad Bunny в рекламной кампании Calvin Klein / Фото Calvin Klein

Bad Bunny в кадре – и больше ничего лишнего. Именно так, в минималистическом стиле, Calvin Klein презентуют финальную часть своей весенней кампании 2025 года, где главным героем стал артист и обладатель трех наград GRAMMY. Кампания, снята культовым фотографом и режиссером Марио Сорренти.

Кампания набрала более 3,7 миллионов лайков и более 56 миллионов просмотров на платформах Instagram и TikTok.

Стратегия Calvin Klein

Стратегия Calvin Klein по сотрудничеству со знаменитостями продолжает приносить успех благодаря социальным сетям.

Так, в августе 2023 года бренд собрал 13,4 миллиона долларов в MIV за кампанию с Чон Джонгуком из BTS. А в январе 2024 года кампания с нижним бельем с актером Джереми Алленом Уайтом принесла 12,7 миллионов долларов в MIV.