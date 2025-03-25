Calvin Klein активно залучає соцмережі

Про це йдеться в звіті Launchmetrics, повідомляє 24 Канал з посиланням на WWD. Зазначають, що в останні роки стратегія Calvin Klein, яка спрямована на співпрацю зі знаменитостями, приносить успіх завдяки соцмережам.

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Довідка. MIV (Media Impact Value) – це запатентований показник, який оцінює фінансову ефективність маркетингових кампаній у друкованих, онлайн- та соціальних медіа.

Що відомо про кампанію

17 березня бренд презентував нову лінію бавовняної еластичної білизни Icon, обраний обличчям кампанії став пуерто-риканський співак Bad Bunny.

Bad Bunny в рекламній кампанії Calvin Klein / Фото Calvin Klein

Bad Bunny в кадрі – і більше нічого зайвого. Саме так, у мінімалістичному стилі, Calvin Klein презентують фінальну частину своєї весняної кампанії 2025 року, де головним героєм став артист і володар трьох нагород GRAMMY. Кампанія, знята культовим фотографом і режисером Маріо Сорренті.

Кампанія набрала більше 3,7 мільонів вподобань та понад 56 мільонів переглядів на платформах Instagram і TikTok.

Стратегія Calvin Klein

Стратегія Calvin Klein щодо співпраці із знаменитостями продовжує приносити успіх завдяки соціальним мережам.

Так, у серпні 2023 року бренд зібрав 13,4 мільйона доларів у MIV за кампанію з Чон Джонгуком із BTS. А в січні 2024 року кампанія зі спідньою білизною з актором Джеремі Алленом Вайтом принесла 12,7 мільйонів доларів у MIV.