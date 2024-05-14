Казино більше не рекламуватимуть: влада ввела обмеження

Влада прийняла законопроєкт N9256-д, який передбачає обмеження грального бізнесу. Це викликало дискусії у суспільстві, тому Данило Гетманцев провів робочу групу.

Які обмеження введуть

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що реклама казино та іншого грального бізнесу буде заборонена.

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Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Повністю, крім реклами безпосередньо в гральних закладах. Спонсорство також. Ще є невеликий лаг для дискусії про спонсорство спорту, але поки що скоріше ні, ніж так.

Додатково ухвалені обмеження для гравців – щодо часу гри, суми витрачених коштів, одного облікового запису. Також це стосується гри військовослужбовців.

Підтримані заборони та обмеження для операторів, запропоновані НБУ та додаткові підстави анулювання ліцензій (податковий борг, застосування способу розрахунків іншого ніж готівковий або безготівковий),

– написав він.

Влада суттєво розширила механізм блокування нелегальних гральних сайтів.

Усі ці обмеження також поширюються на лотереї у рівному ступені. Інші питання на робочій групі не обговорювалися.