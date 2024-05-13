Який грант надається

Виробник дронів може отримати до 80% від вказаної суми для гранту. Тобто частка особистих коштів заявника має бути більш як 20%.

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Максимально можлива сума гранту – 8 мільйонів гривень. Використати ці кошти потрібно протягом року з моменту отримання.

Які умови мають бути реалізовані для отримання цього гранту:

створення нових робочих місць;

створення або ж посилення теперішніх потужностей підприємств, що займаються виробництвом космічних, повітряних літальних апаратів, а також супутнього устаткування;

придбання основних інструментів (обладнання), що не підлягають вивласненню та введення їх в експлуатацію.

Отримувач зобов'язується повернути грант протягом наступних 3 років. Йдеться про сплату податків та зборів від виробництва у цій сумі.

Зверніть увагу! Вказану допомогу можуть отримати ФОП, а також юридичні та фізичні особи.

Як отримати цей грант

Для отримання гранту потрібно подати спеціальну заяву. Це можна зробити у відділення Ощадбанку або через портал електронних послуг "Дія".

Після прийняття заяви, Ощадбанк здійснює перевірку протягом 5 днів. Наступні 15 днів уже державні органи ухвалюють рішення, зокрема, Мінекономіки. Заявник отримує відповідь після проведення усіх перевірок.