Як зросте субсидія

У зв'язку з енергетичною кризою, яка спостерігається у Харкові та інших населених пунктах області, Кабмін ухвалив постанову, яка допоможе місцевим жителям з оплатою за електрику.

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Згідно з урядовим рішенням, субсидію на оплату електроенергії харків'янам збільшать у 5 разів. Пільговий період діятиме з 1 травня до 30 вересня 2024 року.

Підвищення соціальних нормативів, що використовуються для розрахунку розміру субсидії або пільги на оплату послуг з постачання та розподілу електричної енергії, збільшить розмір призначеної субсидії або пільги,

– пояснюють у Пенсійному фонді України.

Соціальні норми споживання електроенергії в Україні

Україна встановила детальні соціальні норми споживання електроенергії для домогосподарств з різними умовами життя. Норми регулюють кількість електроенергії, що субсидується державою:

Домогосподарства з газовими плитами та централізованою гарячою водою:

Основний норматив: 70 кіловат-годин на місяць на одну особу.

Додатково: 30 кіловат-годин на місяць на кожного іншого члена сім’ї.

Максимальний ліміт: не більше 190 кіловат-годин на місяць.

Домогосподарства з електроплитами й централізованою гарячою водою:

Основний норматив: 110 кіловат-годин на місяць на одну особу.

Додатково: 30 кіловат-годин на місяць на кожного іншого члена сім’ї.

Максимальний ліміт: не більше 230 кіловат-годин на місяць.

Домогосподарства з електроплитами без централізованої гарячої води:

Основний норматив: 130 кіловат-годин на місяць на одну особу.

Додатково: 30 кіловат-годин на місяць на кожного іншого члена сім’ї.

Максимальний ліміт: не більше 250 кіловат-годин на місяць.

Домогосподарства без електроплит, але з централізованим постачанням холодної води і без гарячої води та газових водонагрівальних приладів:

Основний норматив: 100 кіловат-годин на місяць на одну особу.

Додатково: 30 кіловат-годин на місяць на кожного іншого члена сім’ї.

Максимальний ліміт: не більше 220 кіловат-годин на місяць.

Освітлення для жителів сіл і селищ міського типу:

Норматив: 30 кіловат-годин на місяць на особу, забезпечене державою безкоштовно.

Ці нормативи забезпечують важливу соціальну підтримку для різних категорій населення, ураховуючи їх специфічні потреби та умови проживання.

Як оформити субсидію

Житлова субсидія надається громадянам для компенсації витрат на комунальні послуги, заснована на сумарному доході всіх членів домогосподарства та величині комунальних платежів. Ось кроки, які необхідно виконати для її отримання

Звернення до відповідного органу:

Відвідайте орган соціального захисту населення у місці вашої реєстрації або фактичного проживання для подачі заяви на отримання субсидії.

Способи подання заяви:

Заяву можна подати онлайн через офіційні портали, які надають таку можливість, або офлайн, безпосередньо у соціальному відділі.

Необхідні документи:

Посвідчення особи : Потрібен паспорт або інший документ, що засвідчує особу.

: Потрібен паспорт або інший документ, що засвідчує особу. Довідка про доходи : Необхідно надати документ, що підтверджує доходи всіх членів домогосподарства за певний період.

: Необхідно надати документ, що підтверджує доходи всіх членів домогосподарства за певний період. Декларація про доходи та витрати : Цей документ демонструє фінансовий стан заявника.

: Цей документ демонструє фінансовий стан заявника. Право власності на житло або договір оренди: Підтвердження володіння або права користування житлом.

Терміни дії субсидії: