Как вырастет субсидия

В связи с энергетическим кризисом, который наблюдается в Харькове и других населенных пунктах области, Кабмин принял постановление, которое поможет местным жителям с оплатой за электричество.

Читайте также Сбережения для пенсионеров: перечень льготных возможностей в Украине

Согласно правительственному решению, субсидию на оплату электроэнергии харьковчанам увеличат в 5 раз. Льготный период будет действовать с 1 мая по 30 сентября 2024 года.

Повышение социальных нормативов, используемых для расчета размера субсидии или льготы на оплату услуг по поставке и распределению электрической энергии, увеличит размер назначенной субсидии или льготы,

– объясняют в Пенсионном фонде Украины.

Социальные нормы потребления электроэнергии в Украине

Украина установила детальные социальные нормы потребления электроэнергии для домохозяйств с различными условиями жизни. Нормы регулируют количество электроэнергии, субсидируемой государством:

Домохозяйства с газовыми плитами и централизованной горячей водой:

Основной норматив: 70 киловатт-часов в месяц на одного человека.

Дополнительно: 30 киловатт-часов в месяц на каждого другого члена семьи.

Максимальный лимит: не более 190 киловатт-часов в месяц.

Домохозяйства с электроплитами и централизованной горячей водой:

Основной норматив: 110 киловатт-часов в месяц на одного человека.

Дополнительно: 30 киловатт-часов в месяц на каждого другого члена семьи.

Максимальный лимит: не более 230 киловатт-часов в месяц.

Домохозяйства с электроплитами без централизованной горячей воды:

Основной норматив: 130 киловатт-часов в месяц на одного человека.

Дополнительно: 30 киловатт-часов в месяц на каждого другого члена семьи.

Максимальный лимит: не более 250 киловатт-часов в месяц.

Домохозяйства без электроплит, но с централизованным снабжением холодной воды и без горячей воды и газовых водонагревательных приборов:

Основной норматив: 100 киловатт-часов в месяц на одного человека.

Дополнительно: 30 киловатт-часов в месяц на каждого другого члена семьи.

Максимальный лимит: не более 220 киловатт-часов в месяц.

Освещение для жителей сел и поселков городского типа:

Норматив: 30 киловатт-часов в месяц на человека, обеспечено государством бесплатно.

Эти нормативы обеспечивают важную социальную поддержку для различных категорий населения, учитывая их специфические потребности и условия проживания.

Как оформить субсидию

Жилищная субсидия предоставляется гражданам для компенсации расходов на коммунальные услуги, основана на суммарном доходе всех членов домохозяйства и величине коммунальных платежей. Вот шаги, которые необходимо выполнить для ее получения

Обращение в соответствующий орган:

Посетите орган социальной защиты населения по месту вашей регистрации или фактического проживания для подачи заявления на получение субсидии.

Способы подачи заявления:

Заявление можно подать онлайн через официальные порталы, которые предоставляют такую возможность, или офлайн, непосредственно в социальном отделе.

Необходимые документы:

Удостоверение личности : Нужен паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

: Нужен паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Справка о доходах: Справка о доходах : Необходимо предоставить документ, подтверждающий доходы всех членов домохозяйства за определенный период.

: Необходимо предоставить документ, подтверждающий доходы всех членов домохозяйства за определенный период. Декларация о доходах и расходах: Декларация о доходах и расходах : Этот документ демонстрирует финансовое состояние заявителя.

: Этот документ демонстрирует финансовое состояние заявителя. Право собственности на жилье или договор аренды: Право собственности на жилье или договор аренды: Подтверждение владения или права пользования жильем.

Сроки действия субсидии: