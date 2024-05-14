Какие ограничения введут

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что реклама казино и другого игорного бизнеса будет запрещена.

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Даниил Гетманцев Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Полностью, кроме рекламы непосредственно в игорных заведениях. Спонсорство также. Еще есть небольшой лаг для дискуссии о спонсорстве спорта, но пока скорее нет, чем да.

Дополнительно приняты ограничения для игроков – по времени игры, суммы потраченных средств, одного аккаунта. Также это касается игры военнослужащих.

Поддержаны запреты и ограничения для операторов, предложенные НБУ и дополнительные основания аннулирования лицензий (налоговый долг, применение способа расчетов иного, чем наличный или безналичный),

– написал он.

Обратите внимание! Власть существенно расширила механизм блокировки нелегальных игорных сайтов.

Все эти ограничения также распространяются на лотереи в равной степени. Другие вопросы на рабочей группе не обсуждались.