Від "Fk Putin" до реклами Milka: чому на Кеті Перрі ображаються українці

Американська співачка Кеті Перрі опинилася в центрі скандалу після участі в рекламній кампанії шоколадного бренду Milka, який належить корпорації Mondelez International. Причиною обурення стала діяльність Mondelez у Росії, попри повномасштабну війну в Україні.

Що сталося

У квітні 2025 року Кеті Перрі стала обличчям нової європейської кампанії Milka під назвою "Go Backstage with Katy Perry". Це викликало хвилю критики, оскільки Mondelez продовжує працювати в Росії, хоча й заявляє про спроби зробити свій російський бізнес "самостійним", повідомляє 24 Канал з посиланням на Newsweek.

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Громадськість нагадала, що у 2022 році Кеті Перрі публічно засудила дії Росії, вигукуючи "F**k Putin" під час свого концерту в Лас-Вегасі . Тепер же її співпраця з компанією, яка продовжує діяльність у Росії, сприймається як суперечлива, ідеться у статті.

Діяльність Mondelez у Росії

Mondelez має три фабрики в Росії та продовжує продавати там свою продукцію, включаючи Milka, попри заклики до бойкоту та тиск з боку активістів і акціонерів.

Компанія заявляє, що її російський бізнес є "самостійним", але, за даними Reuters, продукція, така як Toblerone, все ще потрапляє до Росії через "сірий" імпорт.

Та все ж співпраця Кеті Перрі з Milka спровокувала хвилю обурення через діяльність Mondelez у Росії.