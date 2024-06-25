Український бізнес має рекордні прибутки за останні 10 років
Джерело:Данило Гетманцев
Український бізнес досяг рекордних прибутків за останнє десятиліття. Майже половина з них припадає на фінансовий сектор.
Рекордні показники бізнесу
Сукупний фінансовий результат українських підприємств за 2023 рік перевищив 863,8 мільярда гривень, що є найкращим показником за останні 10 років.
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Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев.
За його словами, прибутковими виявилися 71% суб'єктів господарювання, які загалом заробили 1,34 трильйона гривень, тоді як 29% підприємств зазнали збитків у розмірі 476,2 мільярда гривень.Цікаво! Позитивний фінансовий результат зафіксовано у 14 з 15 секторів економіки, і лише сектор освіти залишився збитковим.
Які сфери були прибутковими, а які ні
Понад 40% загального прибутку забезпечили фінансова та страхова діяльність, переважно банківський сектор, який заробив 346,5 мільярда гривень.
Фінансовий результат усього реального сектора загалом становить мінус 410,5 мільярда гривень. Торгівля показала плюс у 177,2 мільярда гривень, промисловість — у 118,2 мільярда гривень, сільське господарство — у 63,8 мільярда гривень, транспорт, поштова і складська діяльність — у 48,9 мільярда гривень, а будівництво — в цілому плюс 2,4 мільярда гривень.
Рівень збитків у різних секторах залишається значним:
- у галузі культури, спорту та розваг – 41,4% від усіх підприємств;
- операціях з нерухомістю – 39,6%;
- освіті – 36,8%;
- готельно-ресторанному секторі – 36,2%;
- професійній та науково-технічній сфері – 32,5%;
- ІТ – 31,3%;
- будівництві – 31%.