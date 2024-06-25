Украинский бизнес имеет рекордные прибыли за последние 10 лет

Украинский бизнес достиг рекордных прибылей за последнее десятилетие. Почти половина из них приходится на финансовый сектор.

Рекордные показатели бизнеса

Совокупный финансовый результат украинских предприятий за 2023 год превысил 863,8 миллиарда гривен, что является лучшим показателем за последние 10 лет.

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Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев.

По его словам, прибыльными оказались 71% субъектов хозяйствования, которые в целом заработали 1,34 триллиона гривен, тогда как 29% предприятий понесли убытки в размере 476,2 миллиарда гривен.

Какие сферы были прибыльными, а какие нет

Положительный финансовый результат зафиксирован в 14 из 15 секторов экономики, и только сектор образования остался убыточным.

Более 40% общей прибыли обеспечили финансовая и страховая деятельность, преимущественно банковский сектор, который заработал 346,5 миллиарда гривен.

Даниил Гетманцев Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики Финансовый результат всего реального сектора в целом составляет минус 410,5 миллиарда гривен. Торговля показала плюс в 177,2 миллиарда гривен, промышленность - в 118,2 миллиарда гривен, сельское хозяйство - в 63,8 миллиарда гривен, транспорт, почтовая и складская деятельность - в 48,9 миллиарда гривен, а строительство - в целом плюс 2,4 миллиарда гривен.

Уровень убытков в различных секторах остается значительным: