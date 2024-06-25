Украинский бизнес имеет рекордные прибыли за последние 10 лет
Источник:Даниил Гетманцев
Украинский бизнес достиг рекордных прибылей за последнее десятилетие. Почти половина из них приходится на финансовый сектор.
Рекордные показатели бизнеса
Совокупный финансовый результат украинских предприятий за 2023 год превысил 863,8 миллиарда гривен, что является лучшим показателем за последние 10 лет.
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Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев.
По его словам, прибыльными оказались 71% субъектов хозяйствования, которые в целом заработали 1,34 триллиона гривен, тогда как 29% предприятий понесли убытки в размере 476,2 миллиарда гривен.Интересно! Положительный финансовый результат зафиксирован в 14 из 15 секторов экономики, и только сектор образования остался убыточным.
Какие сферы были прибыльными, а какие нет
Более 40% общей прибыли обеспечили финансовая и страховая деятельность, преимущественно банковский сектор, который заработал 346,5 миллиарда гривен.
Финансовый результат всего реального сектора в целом составляет минус 410,5 миллиарда гривен. Торговля показала плюс в 177,2 миллиарда гривен, промышленность - в 118,2 миллиарда гривен, сельское хозяйство - в 63,8 миллиарда гривен, транспорт, почтовая и складская деятельность - в 48,9 миллиарда гривен, а строительство - в целом плюс 2,4 миллиарда гривен.
Уровень убытков в различных секторах остается значительным:
- в области культуры, спорта и развлечений – 41,4% от всех предприятий;
- операциях с недвижимостью – 39,6%;
- образовании – 36,8%;
- гостинично-ресторанном секторе – 36,2%;
- профессиональной и научно-технической сфере – 32,5%;
- ИТ – 31,3%;
- строительстве – 31%.