Американські компанії оголосили про найбільшу хвилю звільнень з початку пандемії

У лютому 2024 року американські роботодавці повідомили про рекордну кількість скорочень, що стало найбільшою хвилею звільнень з часів пандемії COVID-19.

Кількість скорочень максимальна

Як пише Bloomberg із посиланням на дані Challenger, Gray & Christmas, загалом було скасовано 172 017 робочих місць, що на 103% більше, ніж за аналогічний період 2023 року, інформує 24 Канал.

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Найбільше постраждали федеральні службовці – роботу втратили понад 62 000 людей. Значні скорочення також зафіксували у сфері роздрібної торгівлі та технологічному секторі.

Причини звільнень

Федеральні звільнення пов’язані з ініціативою нового Департаменту урядової ефективності, який займається оптимізацією держапарату. Внаслідок цього без роботи залишилися тисячі держслужбовців та підрядників.

Водночас, попри масштабні звільнення, компанії оголосили про плани найняти 34 000 нових працівників, що є найвищим показником для лютого з 2022 року.

Довідково. Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що Департамент урядової ефективності (DOGE), створений мільярдером Ілоном Маском, вже зекономив для бюджету країни близько 50 мільярдів доларів.