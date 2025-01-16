Як ФОПу знайти нові реквізити для сплати податків і уникнути штрафів

З 1 січня 2025 року фізичні особи-підприємці (ФОПи) сплачують податки за новими правилами. Серед змін – повернення обов'язкової сплати ЄСВ та введення військового збору.

Де знайти реквізити для сплати податків

Багато підприємців можуть не знати, коли та як сплачувати податки, а також де знайти актуальні реквізити. Тож, 24 Канал розповідає, де їх знайти та власне, як виконувати платіжні зобов'язання, щоб уникнути штрафів.

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Податковий консультант Михайло Смокович пояснює, що реквізити для сплати єдиного податку (ЄП) та єдиного соціального внеску (ЄСВ) можна знайти в електронному кабінеті платника податків та в додатку "Дія", тоді як для сплати військового збору реквізити слід шукати на сайті Державної казначейської служби, ДПС України або через спеціальні сервіси для ФОПів, такі як Taxer.

Зауважте. З 1 січня 2025 року в Україні діють нові бюджетні рахунки для сплати податків та зборів.

Державна казначейська служба та Державна податкова служба вже опублікували нові реквізити для сплати податків і зборів, які набули чинності з 1 січня 2025 року.

Реквізити для сплати військового збору

На сайті Держказначейства:

Зайдіть на головну сторінку сайту й знайдіть праворуч посилання "Реквізити доходних рахунків в розрізі областей".

Перейдіть за посиланням і оберіть область, у якій зареєстрований ваш ФОП. Завантажте Excel-файл із реквізитами.

У документі в розділі "Отримувач" знайдіть інформацію на кшталт "ГУК у Луганській області: 11011000". У графі "Найменування коду класифікації доходу державного бюджету" шукайте "Військовий збір".

Збережіть номер рахунку, наприклад: UA188999980313040137000012001.

На сайті Державної податкової служби:

Відкрийте головну сторінку й виберіть пункт "Рахунки для сплати платежів".

Оберіть регіон, у якому зареєстрований ваш ФОП. Перейдіть на сторінку з реквізитами й завантажте Excel-файл.

Примітка: Для всіх населених пунктів однієї області використовується єдиний рахунок для сплати військового збору, незалежно від місця реєстрації ФОП у межах області.

Фізичні особи-підприємці 1, 2 та 3 груп щомісяця зобов'язані сплачувати 800 гривень військового збору до 20 числа.

Як зазначає податковий консультант Михайло Смокович, після першої сплати або нарахування реквізити автоматично з'являться в електронному кабінеті платника податків або в додатку "Дія". Це значно спрощує здійснення подальших платежів, адже їх можна буде проводити безпосередньо через ці сервіси.

Реквізити для кожного типу податку

Військовий збір

Код класифікації доходів бюджету (ККДБ):

11011000 — "Військовий збір, сплачений фізичними особами".

Реквізити залежать від вашого регіону реєстрації як ФОП.

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ)

ККДБ: 71040000 .

. Для ФОП на єдиному податку мінімальний ЄСВ у 2025 році становить 1740 гривень/місяць (за ставкою 22% від мінімальної зарплати).

Єдиний податок

ККДБ:

18050300 — для ФОП 1 групи.

— для ФОП 1 групи. 18050400 — для ФОП 2 групи.

— для ФОП 2 групи. 18050500 — для ФОП 3 групи.

Розмір податку залежить від групи платника єдиного податку та регіональних ставок.

Як уникнути помилок та штрафів

Правильна і своєчасна сплата податків забезпечить стабільність вашого бізнесу та захистить від штрафів. Для цього варто перевіряти реквізити перед кожним платежем. Вони можуть змінюватися, особливо після ухвалення нового бюджету.

Використовуйте електронні сервіси: електронний кабінет платника податків і банківські додатки значно спрощують процес оплати. Варто також зберігати квитанції про оплату.

Податковий консультант Михайло Смокович наголошує, що важливо сплачувати податки саме через власні рахунки, хоч то рахунок ФОПа чи фізичної особи. Це дозволяє уникнути ситуацій, коли платіж не зараховується коректно, або виникають труднощі з доведенням, що платіж зроблений саме вами.