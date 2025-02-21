Нічого особистого, лише бізнес: Renault не виключає повернення на російський ринок

Генеральний директор Renault Лука де Мео заявив, що французький автоконцерн не виключає можливості повернення в Росію. Водночас наразі це не є пріоритетом для компанії.

У Renault наголосили на можливостях

За словами де Мео, рішення може залежати від змін у політичній та економічній ситуації, зокрема на тлі закликів колишнього президента США Дональда Трампа щодо якнайшвидшого мирного врегулювання війни в Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Я б вважав за краще зосередитися на майбутньому, а не на тому, щоб надолужувати згаяне. Але ми бізнесмени. Коли ми бачимо можливість, ми намагаємося її використати,

– зазначив глава Renault.

Що відомо про можливе повернення Renault

До війни в Україні Росія приносила Renault близько 10% доходу, а кількість співробітників компанії в країні сягала 45 тисяч осіб. Крім того, Renault володіла контрольним пакетом акцій АвтоВАЗа – найбільшого виробника автомобілів у Росії.

Однак у травні 2022 року компанія повністю припинила свою діяльність у Росії. Renault передала 67,69% акцій "АвтоВАЗу" російському держінституту ФГУП "НАМИ", а 100% акцій московського заводу "Рено Росія" – уряду Москви. Вартість угоди склала символічні 2 рублі.

При цьому компанія залишила за собою право викупу своєї частки в "АвтоВАЗі" впродовж 6 років. Наразі ж де Мео підкреслив, що повернення в Росію не є стратегічною метою Renault, але компанія відкрита до потенційних бізнес-пропозицій.

Автовиробники, які залишили Росію

Зауважте. Окрім Renault, з російського ринку також пішли такі великі автоконцерни, як Volkswagen, Toyota та Hyundai. Вони згорнули бізнес після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Де Мео визнав, що поки що не розглядав сценарій повернення Renault, оскільки ситуація в регіоні є нестабільною. "Подивимося, як усе розвиватиметься", – додав він.