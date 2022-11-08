Renault переведе виробництво електрокарів в окрему компанію: навіщо це автогіганту

Французька Renault хоче перевести виробництво електрокарів в окремий бізнес. Для цього автогігант створить нову компанію під назвою Ampere.

Про розділення виробництва електрокарів та автомобілів з двигунами внутрішнього згорання у різні компанії французький концерн заявив в офіційному пресрелізі від 8 листопада. Навіщо це Renault – читайте далі.

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Renault створить нову компанію під назвою Ampere

За релізом Renault, Ampere стане першою європейською компанією, яка орієнтуватиметься винятково на виробництво електрокарів та програмного забезпечення до них. Очікується, що штат майбутньої Ampere налічуватиме близько 10 тисяч співробітників, 3 500 з яких обійматимуть інженерні посади.

За прогнозом автогіганта, нова компанія випустить близько 1 мільйона електрокарів вже у 2031 році й досягне 30% середньорічного зростання протягом наступних 10 років. Водночас, попри назву Ampere, бізнес продукуватиме електромобілі під брендом саме материнської Renault.

Відкриваючи нову компанію та розділяючи виробництво, французький концерн очікує збільшити операційну рентабельність. Таким чином Renault прагне домогтися того, щоб у 2025 році вона була вищою ніж 8%, а до 2030 року сягла показника у понад 10%. До слова, раніше цільовий рівень на 2025 рік становив 5%.

Додамо, що Renault планує вивести Ampere на IPO уже в другому півріччі 2023 року. Проте, як зазначають у французькому автоконцерні, це залежатиме від ринкових умов. При цьому, Renault має намір зберегти контрольний пакет акцій Ampere.