О разделении производства электрокаров и автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в разные компании французский концерн заявил в официальном пресс-релизе от 8 ноября. Зачем это Renault – читайте дальше.

Читайте также Гибкость, надежность и безопасность: как и зачем бизнесу мигрировать в облако

Renault создаст новую компанию под названием Ampere

Согласно релизу Renault, Ampere станет первой европейской компанией, которая будет ориентироваться исключительно на производство электрокаров и программного обеспечения к ним. Ожидается, что штат будущей Ampere будет насчитывать около 10 тысяч сотрудников, 3 500 из которых будут занимать инженерные должности.

По прогнозу автогиганта, новая компания выпустит около 1 миллиона электрокаров уже в 2031 году и достигнет 30% среднегодового роста в течение следующих 10 лет. В то же время, несмотря на название Ampere, бизнес будет производить электромобили под брендом именно материнской Renault.

Открывая новую компанию и разделяя производство, французский концерн ожидает увеличения операционной рентабельности. Таким образом Renault стремится добиться того, чтобы в 2025 году она была выше 8%, а к 2030 году достигла показателя более чем 10%. К слову, ранее целевой уровень на 2025 год составлял 5%.

Добавим, что Renault планирует вывести Ampere на IPO уже во втором полугодии 2023 года. Однако, как отмечают во французском автоконцерне, это будет зависеть от рыночных условий. При этом, Renault намерена сохранить контрольный пакет акций Ampere.

Обратите внимание! Хотите привлечь клиентов? Отправьте ваше предложение SMS-рассылкой именно тем, кому оно будет самым интересным – с помощью Big Data-инструментов от Киевстар Бизнес и платформы для самостоятельных рассылок ADWISOR.