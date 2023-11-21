Сотні менеджерів втратять роботу: Citigroup розпочинає реструктуризацію

Американська фінансова група Citigroup планує спростити корпоративну структуру банківської групи та звільнити значну частину своїх працівників.

Американська фінансова група Citigroup має намір скоротити понад 300 топменеджерів у рамках внутрішньої реорганізації, покликаної спростити корпоративну структуру банківської групи.

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Сьогодні ми поділилися з нашими колегами наступним рівнем змін у багатьох наших бізнесах і функціях, оскільки ми продовжуємо приводити організаційну структуру Citi у відповідність до нашої нової, спрощеної операційної моделі,

– йдеться в заяві Citigroup.

Скорочення топменеджерів розпочнуться на початку 2024 року. Така реструктуризація стане найбільшою для Citigroup за останні два десятиліття.

Кого ще будуть скорочувати

Компанія оголосила про скорочення 10% топменеджерів, які займають позиції на два рівні нижче виконавчого директора. Крім цього, компанія скоротить 7 тисяч співробітників до кінця цього року і для цього зарезервувала 650 мільйонів доларів на вихідну допомогу.

Побудова успішного банку вимагає від кожного з нас великої відданості, наполегливої праці та стійкості,

– йдеться у службовій записці до персоналу.

Група відмовиться від двох основних операційних підрозділів і зосередить увагу на п'яти ключових напрямах бізнесу: торгівля, банківська справа, послуги, управління активами та споживчий ринок у США.

Чисельність співробітників у всій фірмі фактично залишалася незмінною протягом останніх чотирьох кварталів на рівні 240 тисяч співробітників.