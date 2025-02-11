Необанк Revolut почав працювати в Україні – що пропонує фінтех-гігант

Британська фінтех-компанія Revolut оголосила про початок роботи в Україні. Відсьогодні українці можуть відкрити європейський рахунок Revolut та отримати доступ до низки послуг, як-от миттєві, безкоштовні перекази між користувачами застосунку.

Компанія запровадила ідентифікацію користувачів через Дію для високого рівня безпеки під час реєстрації.

Про це повідомиляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу банку.

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"Ми запускаємо послуги для українців. Щоб відзначити цю подію, представляємо нашу спеціальну дебетову картку Clear Sky", – йдеться в офіційному повідомленні.

Що відомо про картку Clear Sky

Для українців випуск цієї картки – безкоштовний. Інші користувачі можуть отримати її, зробивши благодійний внесок:

Мінімальна сума – 5 фунтів стерлінгів або еквівалент у гривні.

Кошти підуть на підтримку Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Revolut подвоїть загальну суму пожертв, але не більше ніж 200 тисяч фунтів стерлінгів.

Усі зібрані гроші підуть на користь партнерської благодійної організації Revolut – UK for UNHCR, яка допомагає і підтримує вимушених переселенців та біженців як на території України, так і за її межами.

Зазначають, що запуск Revolut в Україні відкриває нові можливості для фінансових операцій, зручних платежів та міжнародних переказів, а також підкреслює підтримку українців з боку глобальних фінансових компаній.