Необанк Revolut почав працювати в Україні – що пропонує фінтех-гігант
- Revolut почав роботу в Україні, надаючи можливість відкриття європейських рахунків та користування безкоштовними переказами.
- Спеціальна дебетова картка Clear Sky для українців випускається безкоштовно, а зібрані пожертви підуть на підтримку Агентства ООН у справах біженців.
Британська фінтех-компанія Revolut оголосила про початок роботи в Україні. Відсьогодні українці можуть відкрити європейський рахунок Revolut та отримати доступ до низки послуг, як-от миттєві, безкоштовні перекази між користувачами застосунку.
Компанія запровадила ідентифікацію користувачів через Дію для високого рівня безпеки під час реєстрації.
Про це повідомиляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу банку.
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"Ми запускаємо послуги для українців. Щоб відзначити цю подію, представляємо нашу спеціальну дебетову картку Clear Sky", – йдеться в офіційному повідомленні.
Що відомо про картку Clear Sky
Для українців випуск цієї картки – безкоштовний. Інші користувачі можуть отримати її, зробивши благодійний внесок:
- Мінімальна сума – 5 фунтів стерлінгів або еквівалент у гривні.
- Кошти підуть на підтримку Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН).
- Revolut подвоїть загальну суму пожертв, але не більше ніж 200 тисяч фунтів стерлінгів.
Усі зібрані гроші підуть на користь партнерської благодійної організації Revolut – UK for UNHCR, яка допомагає і підтримує вимушених переселенців та біженців як на території України, так і за її межами.
Зазначають, що запуск Revolut в Україні відкриває нові можливості для фінансових операцій, зручних платежів та міжнародних переказів, а також підкреслює підтримку українців з боку глобальних фінансових компаній.