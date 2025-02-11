Компания ввела идентификацию пользователей через Дію для высокого уровня безопасности при регистрации.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу банка.

Смотрите также "ПриватБанк" заработал рекордные 40 миллиардов гривен – сколько заплатит государству

"Мы запускаем услуги для украинцев. Чтобы отметить это событие, представляем нашу специальную дебетовую карту Clear Sky", – говорится в официальном сообщении.

Что известно о карте Clear Sky

Для украинцев выпуск этой карты – бесплатный. Другие пользователи могут получить ее, сделав благотворительный взнос:

Минимальная сумма – 5 фунтов стерлингов или эквивалент в гривне.

Средства пойдут на поддержку Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Revolut удвоит общую сумму пожертвований, но не более 200 тысяч фунтов стерлингов.

Все собранные деньги пойдут в пользу партнерской благотворительной организации Revolut – UK for UNHCR, которая помогает и поддерживает вынужденных переселенцев и беженцев как на территории Украины, так и за ее пределами.

Отмечают, что запуск Revolut в Украине открывает новые возможности для финансовых операций, удобных платежей и международных переводов, а также подчеркивает поддержку украинцев со стороны глобальных финансовых компаний.